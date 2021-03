La bande visait des villas et appartement luxueux de la capitale. L’enquête se poursuit, mais tous les suspects ont été arrêtés.

Les éléments fournis par la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST) ont permis le démantèlement d’une bande organisée, spécialisée dans la prostitution et le vol par effraction à Rabat, rapport le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 29 mars.

Les diverses opérations menées la semaine dernière ont permis l’arrestation de deux femmes âgées de 33 et de 32 ans et de quatre hommes âgés entre 26 ans et 43 ans, jouant chacun d’entre eux un rôle précis, souligne la même source.

Les deux femmes étaient chargées du repérage des lieux et s’adonnaient à la prostitution. Elles devaient ainsi fournir les détails précis aux hommes qui allaient jusqu’à fabriquer de fausses clés pour pénétrer dans les domiciles des victimes, situées pour la plupart dans le quartier chic de Hay Riad. Grâce à ce stratagème, la bande a pu cambrioler une dizaine de villas et d’appartements luxueux, précise le quotidien arabophone.

Cinq des suspects, parmi eux les deux femmes, ont été placés en détention dans la prison locale Al Arjat. Tandis qu’une sixième personne, suspectée de revendre les objets volés a été remise en liberté, en l’attente de la tenue du procès et de l’achèvement de l’enquête.