Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, lundi à Rabat, le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Choi Jong-kun.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette rencontre, M. Jong-kun a mis en avant les relations d’amitié entre la République de Corée et le Maroc.

Le diplomate sud-coréen, qui effectue sa première visite dans le Royaume, a exprimé sa grande estime pour le Roi Mohammed VI et son leadership dans la gestion de la pandémie de Covid-19 « que nous affrontons et œuvrerons ensemble à surmonter ».

Just had a very great meeting with MFA Bourita. Based on a long collaborative relationship, Morocco and Korea will open a new chapter together for another 60 years. https://t.co/AefrBifFa8

— 최종건 Jong Kun Choi (@jongchoiysu) August 16, 2021