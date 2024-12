La Marocaine Rachel Bendayan a été nommée, vendredi dernier, ministre des langues officielles et ministre associée à la Sécurité publique dans le nouveau gouvernement de Justin Trudeau.

Bendayan a occupé plusieurs postes clés, à commencer par secrétaire parlementaire de la vice première ministre et ministre des Finances, secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, ainsi que secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite entreprise et du Commerce international.

La nouvelle ministre est titulaire d’un baccalauréat ès arts en études du développement international et d’un baccalauréat en droit civil/juris doctor, tous deux obtenus à l’Université McGill. Elle est donc la première Canadienne d’origine marocaine à rejoindre le gouvernement fédéral.

Pendant près d’une décennie, elle a été avocate en litige et arbitrage international au sein du prestigieux cabinet Norton Rose Fulbright, où elle s’est spécialisée en droit commercial international. Elle a également partagé son savoir en tant que chargée de cours à la Faculté de droit de l’Université de Montréal.

Outre ses réalisations professionnelles, Rachel Bendayan est une mère et une figure très impliquée dans sa communauté. Représentant les quartiers montréalais d’Outremont, du Mile End et de Côte-des-Neiges, elle entretient des relations étroites avec les familles locales, renforçant son image de politicienne accessible et dévouée.