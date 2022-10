Le Conseiller du PAM Lahbib Bentaleb a fait l’objet de plusieurs articles de presse aux États-Unis, notamment, sur les quotidiens NewYork Today et Washington Mail et pour cause ! Il se serait vanté, en la présence d’un homme d’affaires israélien, d’avoir réussi à élire son fils et sa fille au Parlement et «même son chat s’il le veut».

Le NewYork Today a publié, samedi 22 octobre, un article sous le titre «Toute une famille et leur chat au parlement marocain» avant de le supprimer ce matin.

Citant un businessman israélien dans article supprimé, le quotidien, fondé en 1986, a rapporté que le Président de la Fédération des chambres agricoles du Maroc s’est vanté d’avoir toute sa famille au Parlement lors d’une rencontre avec une délégation israélienne.

Toute une famille au Parlement

D’ailleurs, les membres de la famille Bentaleb y compris son épouse, Jamila Afif, sont tous passés par le Parlement. Sa fille Fatima Zahra est actuellement membre de la Chambre des Représentants, après avoir été membre de la Chambre des Conseillers et aussi membre de la Chambre d’agriculture de Marrakech.

Son fils Othmane a remplacé la Secrétaire générale du PAM au poste de député de Marrakech à la Chambre des Représentants, après sa désignation comme ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la Politique de la ville.

Son épouse Jamila Afif, actuellement présidente du Conseil préfectoral de Marrakech, a siégé pendant une quinzaine d’années à la Chambre des Représentants.

Ce mardi, le quotidien new-yorkais a publié un nouvel article sur Lahbib Bentaleb vantant cette fois le rôle qu’il a joué dans la consécration des relations israélo-marocaines, affirmant au passage que l’article retiré contenait des inexactitudes factuelles.

Se référant à des déclarations du Président de l’Association d’amitié maroco-israélienne (MIFA), Mustapha Ezzrghani, le quotidien a corrigé certaines de ces «imprécisions» du quotidien, notamment, le fait qu’il s’agit d’une réunion professionnelle et pas d’une réception officielle d’une délégation israélienne.

Décrivant Bentaleb comme un expert du secteur agricole tant à l’échelle nationale qu’internationale, Ezzarghani a tenu à préciser que, «contrairement à ce qui était décrit dans l’article original, la famille Bentaleb est un groupe de personnes hautement éduquées qui n’ont pas profité du népotisme pour faire avancer leur carrière politique».

Mais, «que leur carrière politique est plutôt le résultat de leur investissement dans des formations nationales et internationales de haute qualité, ainsi qu’à leur travail de persuasion des électeurs au sein du système démocratique marocain», peut-on lire dans l’article.

Le quotidien va jusqu’à mettre en avant la fibre nationaliste des deux fils de Bentaleb. «Il est à noter qu’après avoir obtenu des diplômes à l’étranger, les deux enfants – Fatima Zahra et Othmane – ont refusé des opportunités d’emploi lucratives dans des pays étrangers parce qu’ils voulaient rentrer chez eux et servir leur pays», poursuit le quotidien.

Et d’aller plus loin: «ce dévouement est rare, surtout parmi les classes supérieures avec le niveau de ressources qui leur permet de vivre facilement à l’étranger, et devrait être considéré comme un exemple pour les autres jeunes Marocains qui envisagent leur future carrière».

Le quotidien précise qu’il a retiré son précédent article à la demande du Président de l’Association d’amitié maroco-israélienne.