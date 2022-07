L’actrice américaine, Cameron Diaz, a fait des révélations fracassantes sur ses débuts en tant que mannequin. Alors installée Paris, l’actrice, aujourd’hui âgée de 49 ans, affirme avoir été utilisée comme mule pour transporter de la drogue vers le Maroc.

«Je pense que j’ai été utilisée comme mule pour transporter de la drogue au Maroc. Je le jure devant Dieu». Cette confidence vient de la star hollywoodienne, Cameron Diaz, durant son passage dans le podcast Hillary Kerr.

La jeune californienne s’était installée durant les années 1990 à Paris pour se lancer dans le mannequinat. Pendant ses missions, on lui avait remis une valise «verrouillée», qui contenait «ses costumes», se rappelle-t-elle.

Une fois au Maroc, la jeune Cameron Diaz doit ouvrir sa valise pour un contrôle.

Lire aussi. Diapo. L’actrice Shay Mitchelle en escapade au Maroc

«Qu’est-ce qu’il y a dans cette valise? Je suis cette fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus au Maroc, c’est les années 1990, je porte des jeans déchirés et des bottes à plateforme, les cheveux lâchés. Et je me dis… c’est vraiment dangereux», explique-t-elle. Au policier elle finira par dire: «je ne sais pas, ce n’est pas à moi, je ne sais pas à qui c’est».

Quelque temps après, Cameron Diaz décroche le rôle de Tina dans le célèbre film « The Mask » aux côtés de Jim Carrey. Puis enchaînera avec les succès avec notamment « Mary à tout prix », « Jackpot », « Charlie et les drôles de dames » ou encore « The Holiday ».

Après une pause de huit ans, l’actrice revient sur petit écran dans le film « Back in action » avec Jamie Foxx.