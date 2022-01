Me Mourad Elajouti, président du Club des avocats au Maroc, a annoncé ce weekend avoir déposé une plainte contre le commentateur algérien de Bein Sports Hafid Derradji.

Accusé d’avoir insulté le Maroc et les Marocaines, Hafid Derradji pourrait être poursuivi par la justice qatarie. Le Club des avocats au Maroc a, en effet, déposé une plainte pénale auprès du procureur général Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi à l’encontre du commentateur sportif de Bein Sports, a annoncé son président Mourad Elajouti.

« Bien qu’il ait nié avoir écrit le post largement partagé sur les réseaux sociaux, une vidéo filmée en direct par la victime ne laisse aucun doute sur le fait que c’est bien Hafid Derradji qui aa proféré des insultes qui vont à l’encontre des principes et valeurs sociétales », lit-on dans le texte de la plainte.

L’avocat marocain demande ainsi au juge d’ordonner une enquête sur cet incident, conformément aux dispositions prévues par le Codé pénal qatari et la loi contre les crimes électroniques.

La plainte a été déposée « conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi 14/2014 relative à la lutte contre la cybercriminalité », qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois ans « contre toute personne qui, par le biais d’un réseau informatique viole les valeurs ou les principes de la société ou qui insulte ou calomnie d’autres personnes », a fait savoir l’avocat.

L’article 330 du Code pénal du Qatar prévoit lui un emprisonnement de trois mois et une amende de mille riyals qataris (1.000 QR) pour « quiconque diffame insulte une personne par téléphone, ou via une lettre écrite, ou d’une autre manière indirecte ».

Une conversation devenue virale attribuait à Hafid Derradji des insultes envers le Maroc et les Marocaines. Selon des captures d’écran partagées par une internaute marocaine, celle-ci lui a envoyé un message quelques minutes après l’élimination de l’Algérie le 20 janvier de la CAN 2022, après sa défaite contre la Côte d’Ivoire (3-1). « Ce n’est pas grave, c’est un complot maroco-soniste », lui a-t-elle écrit.

Un message auquel Hafid Derradji aurait répondu: « Le monde entier sait que vous êtes des fils de p***. Qui dit Marocaine, dit p***et qui dit Marocain dit fils de p***. Les derniers chiffres montrent que la moitié des Marocaines sont de parents inconnus ». Il aurait ensuite bloqué l’internaute marocaine.

Cette dernière assure que les insultes en question lui ont bel et bien été envoyées à partir du compte officiel de Hafid Derradji, alors que de son côté, il assure que son compte a été piraté.