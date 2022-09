Pour la coupe du monde 2022, Royal Air Maroc (RAM) mobilisera des vols pendant la période du premier tour qui se déroulera du 20 novembre au 04 décembre prochains pour permettre aux supporters d’accompagner les Lions de l’Atlas au Qatar.

Le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et RAM mettent en place un programme de vols entre Casablanca et Doha afin de permettre aux supporters marocains de se rendre au Qatar pour encourager l’Equipe nationale lors de sa participation à la Coupe du Monde 2022.

Lire aussi. Mondial-2022: aller ou pas au Qatar? L'onéreux dilemme des sponsors

Outre ses vols réguliers quotidiens et directs reliant Casablanca et Doha, la RAM va prévoir, pendant cette période, plusieurs vols supplémentaires directs d’une capacité totale de 3.000 sièges au prix fixe subventionné de 5.000 DH TTC (aller et retour) en classe économique, indique la compagnie dans un communiqué parvenu à H24Info.

L’offre, destinée exclusivement aux détenteurs de billets d’accès aux matchs, sera proposée à la vente dans les prochains jours à travers les agences commerciales de Royal Air Maroc.

Les vols seront opérés par des avions long courrier Dreamliner, le Boeing 787-8 et le Boeing 787-9 de capacité respectivement de 274 et 302 sièges, et offrant les meilleures conditions de confort et de sécurité.