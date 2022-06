Aziz Akhannouch a présidé, mardi 14 juin 2022 à Rabat, une réunion sur la protection sociale, en présence de plusieurs ministres ainsi que les professionnels des secteurs agricole et de l’artisanat, annonce un communiqué des services du chef du gouvernement.

Des présidents des chambres d’agriculture, des chambres d’artisanat ainsi que le président de la Confédération marocaine de l’agriculture y ont pris part tout comme le DG de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres consacrées au suivi du déploiement des chantiers de la protection sociale.

Au début de la réunion, le chef de Gouvernement a rappelé les étapes que le gouvernement a franchies depuis le début de son mandat dans le cadre de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale à tous les Marocains, notamment dans son volet lié à la généralisation de l’assurance maladie obligatoire d’ici fin 2022.

Jusqu’à présent, 22 décrets d’application ont été publiés, qui ont permis à 11 millions de citoyens, travailleurs non-salariés et leurs ayants-droits, de bénéficier de l’assurance-maladie. Le système de couverture maladie obligatoire est, comme l’a souligné le chef du gouvernement, basé sur le principe de la solidarité entre les cotisations des travailleurs non-salariés, des salariés du secteur privé et celles des salariés du secteur public.

M. Akhannouch a précisé que les prestations des bénéficiaires du système «RAMED» seront préservées et seront renforcées dans le cadre de la couverture maladie obligatoire. Il a appelé les différents acteurs et partenaires des secteurs agricoles et de l’artisanat à s’impliquer pleinement afin de faire de ce chantier une réussite

Pour le chef de l’Exécutif, ce chantier nécessite une mobilisation collective et que tout le monde devrait s’y mettre. Les représentants des Chambres d’Agriculture et de l’Artisanat ont, eux, exprimé leur pleine disponibilité à participer à la réussite de ce chantier, à travers des processus de communication et de sensibilisation auprès des travailleurs du secteur agricole et de l’artisanat, en raison de son importance capitale dans la préservation de leur dignité.