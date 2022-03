La police judiciaire mène actuellement une enquête sur le projet, avorté, de la ceinture verte de Zagora. Ce projet aurait coûté plus de 46 millions de dirhams. Les détails.

La police judiciaire, sur ordre du parquet près la Cour d’appel de Marrakech, serait en train d’enquêter sur le devenir d’un ambitieux projet à Zagora, rapporte Al Ahdath Al Maghribiya qui cite des acteurs de la société civile dans cette ville du sud du Maroc.

Selon le journal, la chambre des crimes financiers près la même cour a décidé d’ouvrir le dossier de la ceinture verte de Zagora, projet qui aurait englouti plus de 46 millions de dirhams sans déboucher sur rien de concret. En effet, selon les explications fournies par la publication, la fameuse ceinture verte de Zagora devait couvrir une superficie de 300 hectares étalés sur une distance de 7 kilomètres. Cette ceinture devait également impliquer la plantation de quelque 120.000 arbres et avec plusieurs objectifs: lutter contre la désertification et offrir aux populations un espace de verdure et de détente.

Lire aussi. Route Zagora-Ouarzazate: le ministère explique les causes des dégâts enregistrés

Le projet étant programmé depuis 2019 avec des financements avancés par plusieurs départements ministériels et services publics, Zagor attend toujours sa ceinture verte, mais le temps est au recensement des dégâts. Selon le journal, quelque 130.000 plants d’arbres, entre autres, n’ont pas résisté aux conditions climatiques de la région et ont fini par dépérir alors que de graves dysfonctionnements auraient entaché l’installation du système d’irrigation au goutte-à-goutte.

Toujours selon Al Ahdath, les enquêteurs seraient en train d’interroger les premiers responsable de ce ratage avant de laisser la justice trancher et dire son dernier mot.