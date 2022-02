Nouveau rebondissement dans l’affaire «Sexe contre bonnes notes» de l’Université Hassan 1er de Settat. La séance tenue à huis clos ce lundi 6 février a poussé certaines étudiantes de faire marche arrière, niant tout «chantage sexuel»…

La séance tenue à huis clos par le tribunal de Première instance de Settat a duré en tout un peu plus de 15 heures. Une source proche du dossier explique à H24Info, qu’un total de «six personnes (quatre filles et deux jeunes hommes) ont été appelées à la barre lors de cette séance», en plus des quatre professeurs accusés, dont deux en poursuivis en état d’arrestation.

Plusieurs étudiantes appelées à la barre ont nié avoir été victimes «d’agression sexuelle ou de chantage», rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du mardi 9 février. Selon leurs déclarations, «elles étaient consentantes et n’ont pas subi de pression de la part de leurs professeurs».

L’une d’elles a d’ailleurs expliqué que ses «échanges répétitifs» avec son professeur n’avaient pour but que «de le soutenir lors des dernières élections», auxquelles il était candidat, bien qu’ils ne soient pas affiliés au même parti.

Du côté des professeurs, les quatre poursuivis dans le cadre de cette affaire ont été entendus et ont tous nié en bloc les accusations de chantage sexuel, indique la même source.

Une partie de la défense des enseignants a refusé la présence de la Commission régionale des droits de l’Homme Casablanca-Settat pour l’observation de l’audience de tribunal à huis clos, indique ce mardi le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

En effet, alors que la défense de la partie civile a favorablement accueilli la requête, certains membres de la défense s’y sont opposés en invoquant la loi qui n’autorise pas la présence d’observateurs lors de telles audiences, fustige le CNDH.

Le verdict est attendu lors de la prochaine séance qui aura lieu mardi 15 février, indique notre source.