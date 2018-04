Procès Bouachrine: Afaf Bernani persiste et signe

Condamnée à six mois de prison ferme et une amende de 1000 dirhams pour avoir accusé un officier de la BNPJ d’avoir falsifié le procès-verbal de son audition, Afaf Bernani ne mâche pas ses mots.

La salariée du groupe de presse détenu par Bouachrine continue à travailler on ne peut plus normalement, puisqu’elle a été jugée par contumace, et que les faits qui lui sont reprochés lui permettent d’ester en appel, voir un degré supérieur de juridiction conformément au code de procédure pénale.

Dans une vidéo postée aujourd’hui par Alyoum24, Afaf Bernani a confirmé ne jamais faire l’objet d’agression ou harcèlement sexuels de la part de Taoufik Bouachrine. «Je n’ai jamais déposé une plainte contre Bouachrine. C’est la BNPJ qui m’a convoqué et les PV le prouvent… j’ai fait l’objet de pressions diverses pour accabler Bouachrine».