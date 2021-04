Grâce à la simplification des procédures administratives, les Marocains n’auront plus à fournir une vingtaine d’attestations, dont l’attestation de mariage ou encore celle de célibat.

Grand jour dans l’Histoire du Maroc : suppression des attestations de célibat, de polygamie et de l’épouse unique 😄 pic.twitter.com/QxS2h39ASq — Omar H. 🇲🇦 (@Omar_H_) April 22, 2021

A noter que ces suppressions entrent dans le cadre de l’amélioration de la qualité des services rendus par l’administration aux usagers et l’instauration d’une nouvelle relation fondée sur la confiance et la transparence et dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi 55.19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives.

D’ailleurs, le portail national des procédures et des formalités administratives «Idarati», a été lancé ce mercredi 21 avril, à Rabat.

De ce fait, les administrations ne peuvent exiger dorénavant que les actes administratifs et les documents stipulés dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, tels qu’ils ont été approuvés par la Commission nationale de la simplification des procédures et des formalités administratives et publiés sur le portail national.