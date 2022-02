Malgré le message rassurant du gouvernement sur le maintien du prix du pain, la Fédération Nationale des Associations du Consommateur (FNAC) tire la sonnette d’alarme sur des « éventuelles » augmentations « jugées illégales » et demande l’intervention du conseil de la concurrence.

«La fédération suit avec inquiétude les hausses des prix causées par l’instabilité du marché marocain. Certains associations et groupements professionnels en profitent pour augmenter les prix de vente du pain complet et celui à l’ogre», dénonce la FNAC dans une lettre adressée au président du conseil de la concurrence.

Le président de ce collectif d’associations, Ouadie Madih, évoque le cas d’une boulangerie à Tiznit qui a annoncé sur sa vitrine une augmentation de 50 centimes sur le prix du pain complet et du pain à l’orge. «Cette boulangerie a légalement le droit de revoir ses prix, mais nous avons des preuves que l’établissement a incité tous ses confrères à revoir leurs prix à la hausse (…) ce qui est évidemment illégal», explique-t-il.

Le cas de cette boulangerie ne serait pas isolé, selon la FNAC. Ce collectif d’associations exhorte le Conseil de la Concurrence à ouvrir une enquête afin de prendre «toutes les mesures susceptibles de dissuader ceux qui tenteraient d’entraver la concurrence loyale».

«Le pouvoir d’achat du consommateur marocain a été fortement impacté ces derniers mois (…) la hausse des prix des produits de base comme le pain pourrait avoir des effets dévastateurs», souligne le président joint par H24Info.

Lire aussi: Le prix du pain ordinaire n’augmentera pas, assure le ministère de l’Economie et des finances

Le gouvernement a, d’ailleurs, récemment annoncé que le prix du pain ordinaire n’allait pas augmenter. Un communiqué du ministère de l’Economie et des Finances a fait état de plusieurs mesures qui devraient limiter les effets des augmentations des prix des matières premières sur les marchés mondiaux.

Il s’agit notamment de continuer à subventionner les prix de la farine de blé tendre, du sucre et du gaz butane, en plus de la suspension des taxes douanières sur l’importation du blé tendre, du blé dur et des légumineuses. «Le prix du pain ordinaire à base de farine de blé tendre n’a connu aucune évolution et reste à son niveau actuel, soit 1,2 dirham/unité», a rassuré l’Exécutif.