Le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a affirmé mercredi que le gouvernement accordera une 8ème tranche d’aide aux transporteurs routiers pour faire face à la fluctuation des prix des carburants.

Lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement, le ministre a précisé qu’une 8ème tranche d’aide aux transporteurs routiers sera accordée, ajoutant que le montant de ce soutien sera calculé selon les prix de vente des carburants en vigueur.

Le gouvernement avait annoncé en mars dernier le lancement d’une campagne de soutien exceptionnel aux transporteurs routiers, dont bénéficieront différentes catégories professionnelles et qui concerne environ 180.000 véhicules dans le but de maintenir le pouvoir d’achat des citoyens et de garantir la continuité des opérations de transport et de financement des marchés et chantiers.