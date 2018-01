Le Prince Moulay Rachid désigné président de la Fédération Marocaine Royale de Golf

Le prince Moulay Rachid a été désigné nouveau président de la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG), lors d'une Assemblée Générale ordinaire tenue lundi au Royal Golf Dar Essalam à Rabat.

La candidature du Prince Moulay Rachid a été approuvée par acclamations par les participants à cette Assemblée Générale de la FRMG.

A cette occasion, le président délégué de la FRMG, Mustapha Zine, a salué ce "grand moment" suite à la désignation du Prince Moulay Rachid qui contribuera pleinement à rehausser le niveau de la pratique golfique au Maroc.

"SAR le Prince Moulay Rachid préside depuis plus de 15 ans l'Association du Trophée Hassan II de Golf (ATH) et à ce titre, il a contribué depuis 2002 au développement du Golf National Professionnel et à la promotion du Maroc en tant que destination du tourisme golfique", a rappelé M. Zine.

"Golfeur chevronné, Son Altesse Royale a participé à de nombreuses compétitions internationales prestigieuses", a souligné Zine qui occupe également la fonction de vice-président délégué de l'ATH.

Un total de huit clubs ont pris part à cette Assemblée, à savoir les représentants du royal golf de Marrakech, du golf d'Assoufid, du golf de Samanah de Marrakech, du Golf d'Al Maaden de Marrakech, du Domaine Royal Palm, du Palmeraie golf P