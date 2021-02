Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 05 février, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Pluies ou averses parfois orageuses sur le Tangérois, le Saïss, le Rif occidental, l’ouest de la Méditerranée, les plaines nord et centre, les plateaux de phosphates, l’Atlas, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss et le nord des provinces du Sud.

– Chutes de neige sur les Haut et Anti Atlas à des hauteurs dépassant 1700 m.

– Rafales de vents assez fortes à fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines nord, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 00/06°C sur les reliefs, 11/16°C sur le Tangérois, les plaines atlantiques nord et centre, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud et de 06/11°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 00/07°C sur les reliefs, 07/12°C sur le Rif, le Saïss et les plaines intérieures nord à l’ouest de l’Atlas, 16/24°C sur l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud et de 12/16°C ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et entre Tantan et Laâyoune et agitée à forte ailleurs sur l’Atlantique.

Et voici les températures minimales et maximales prévues (Min Max):

– Oujda 13 28

– Bouarfa 13 22

– Al Hoceima 11 18

– Tétouan 12 17

– Sebta 12 17

– Mellilia 11 18

– Tanger 11 15

– Kénitra 12 16

– Rabat 08 16

– Casablanca 11 16

– El Jadida 12 16

– Settat 09 14

– Safi 11 14

– Khouribga 07 11

– Béni Mellal 09 11

– Marrakech 10 14

– Meknès 09 14

– Fès 09 13

– Ifrane 02 10

– Taounate 08 13

– Errachidia 11 22

– Ouarzazate 09 18

– Agadir 10 16

– Essaouira 10 14

– Laâyoune 12 19

– Smara 12 20

– Dakhla 16 18

– Aousserd 14 22

– Lagouira 15 18.