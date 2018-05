Présidence CGEM: le roi adresse un message de félicitations à Mezouar

Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Salaheddine Mezouar pour son élection président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Dans ce message, le roi exprime à Mezouar, à son colistier Fayçal Mekouar et à l'ensemble des membres et composantes de la CGEM, ses félicitations et ses meilleurs voeux de réussite et de succès dans l'accomplissement de leurs missions pour "renforcer le rôle important auquel aspire la Confédération pour la réalisation d'un développement global et durable, que Nous désirons pour Notre cher pays".

"Nous sommes certains que grâce à votre grandes expérience et connaissance en matière de gestion de la chose publique, ainsi que votre attachement sincère à la patrie et votre loyalisme indéfectible aux constantes de la Nation et de ses valeurs sacrées, vous n'épargnerez aucun effort pour vous acquitter de vos nouvelles responsabilités de la meilleure des manières, conduire la Confédération vers le parachèvement des chantiers de mise à niveau de l'entreprise marocaine, rehausser sa compétitivité et sa contribution à l'instauration des bases d'une économie nationale moderne, équilibrée et productive où se mêlent efficacité économique et solidarité sociale à même de relever les différents défis du présent et de l'avenir", écrit le souverain dans ce message.

Le roi saisit également cette occasion pour saluer les efforts déployés par le prédécesseur de Mezouar à la tête de cette respectable institution, Miriem Bensaleh Cheqroun, et sa précieuse contribution pour élever la Confédération à la place distinguée qu'elle occupe actuellement sur le paysage économique national. Tout en faisant part de sa grande estime à tous les membres de la CGEM, le souverain les incite à poursuivre leur travail et à redoubler d'efforts pour améliorer la performance de l'entreprise marocaine et en faire un partenaire économique et social réussi qui place l'intérêt de la Nation et des citoyens au-dessus de toute autre considération.