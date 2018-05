Près d’un demi-million de candidats pour le bac cette année

Selon le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, les candidats à l’examen du baccalauréat qui aura lieu du 4 au 8 juin sont au nombre de 440.000 dont 48 % de filles.

Le nombre des candidats a fait un bond de 9,68 % par rapport à l’année précédente, qui avait connu la participation de 401.032 candidats. 70 % des élèves s’apprêtant à passer l’examen du baccalauréat sont par ailleurs issus de l’enseignement public contre seulement 7 % issu de l’enseignement privé. Quant aux candidats libres, ils représentent 23 % des candidats.

De nombreuses nouveautés entrent en application cette année, dont la mise en place de nouvelles filières du bac. Ainsi cette année, les examens auront lieu dans 40 filières, dont 8 filières internationales et 14 nouvelles filières professionnelles qui s’ajoutent aux 4 branches du bac professionnel, mises en place pour la session 2017.

Lire la suite: Le gouvernement approuve un projet de décret relatif à la répression de la fraude aux examens scolaires

Les épreuves du baccalauréat pour cette année connaîtront également la généralisation des procédures d’adaptation des examens pour inclure, en plus des malvoyants, déjà couverts par la procédure, les candidats ayant un handicap mental.

Dans le cadre du renforcement continu des mécanismes de lutte et de répression de la fraude lors des examens, des campagnes de sensibilisation ont été lancées en vue d’informer les candidats des conséquences juridiques de la triche lors des examens et pour les encourager à adhérer aux valeurs de la transparence et de l’égalité des chances.

Enfin, 41.660 surveillants et environ 40.000 professeurs, qui auront à corriger environ 3,6 millions de copies, seront par ailleurs mobilisés.

Notons que le baccalauréat dans le réseau de l’enseignement français au Maroc aura lieu quant à lui du 5 au 25 juin.