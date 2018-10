Près de 100 subsahariens déplacés de Tanger à Tiznit dans des conditions déplorables

Des migrants subsahariens qui se trouvent dans le nord du Maroc continuent à être déplacés vers le sud. Selon l'association marocaine des droits de l'homme, près d'une centaine ont été déplacés dimanche dernier de Tanger à Tiznit dans des conditions difficiles.

A Tanger, les autorités locales ont arrêté près de 100 migrants subsahariens samedi 6 octobre à 5h du matin. Dimanche 7 octobre, ces migrants ont été déplacés vers Tiznit. Selon l'AMDH, ces arrestations sont "illégales", "humiliantes" et se font "sans mandats judiciaires".

Dans une publication sur sa page Facebook, la section Nador de l'AMDH rapporte un témoignage d'une migrante transportée à Tiznit. Cette dernière raconte les dures conditions dans lesquelles elle et des migrants maliens, camerounais et guinéens ont été déplacés.

"Depuis notre arrestation à 5 heures du matin, on ne nous a rien donné à manger. A 16h30 enfin, dans le bus de refoulement, on nous a donné un petit bocadillo... Soit un sandwich en 36h et ensuite, ils vont nous jeter je ne sais où sans aucune aide. Nous sommes fatigués", raconte-t-elle.

Depuis hier à 5h du matin pres de 100 migrants subsahariens ont été arrêté à tanger sans motif legal. Aujourd'hui ils... Publiée par Association Marocaine des Droits Humains - Section Nador sur Dimanche 7 octobre 2018

Depuis août dernier, plusieurs migrants sont en effet arrêtés, transportés et livrés à eux-mêmes dans le sud du Maroc. "Cette opération entre dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale", a pour sa part déclaré à l'AFP un responsable parlant au nom des autorités locales de Tanger.