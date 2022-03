Le nombre d’étudiants marocains à l’étranger ne cesse d’augmenter. Si les destinations historiques comme la France continue de s’accaparer la part du lion, d’autres pays même lointains attirent de plus en plus les étudiants marocains.

Pas moins de 100.000 jeunes marocains ont choisi de poursuivre leurs études à l’étranger, révèle le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 10 mars. Un chiffre en hausse de 15% en comparaison avec 2018, lorsqu’ils étaient un peu plus de 80.000 étudiants marocains à être inscrits à l’étranger.

Le coût moyen annuel des études à l’étranger atteint facilement les 90.000 DH, poursuit le journal. Au total, chaque année les étudiants marocains perçoivent de leurs proches près de 900 milliards de dirhams depuis le Maroc.

Sans surprise, la France est la destination privilégiée des jeunes marocains. «En 2018-2019, 41.729 étudiants marocains ont choisi d’étudier en France (…). Ils constituent, et depuis longtemps, la première communauté d’étudiants internationaux dans l’Hexagone, avec 12 % du nombre total des étudiants étrangers», indique une publication du centre Archimède Consulting, reprenant des chiffres de ministère de l’Enseignement supérieur.

Lire aussi: Israël va former et embaucher des étudiants marocains en high-tech

Au fil des années, d’autres pays gagnent en notoriété, notamment le Canada et plus précisément les provinces francophones. « 70% des étudiants marocains au Canada ont choisi le Québec (4). Ils étaient au nombre de 3.000 en 2019 au Québec d’après une source consulaire. On pourrait estimer actuellement le nombre d’étudiants marocains au Canada à plus de 4000, soit plus que le triple de leur nombre en 2012», explique Mohamed Tazi, directeur d’Archimède Consulting.

En Europe, les pays comme l’Allemagne et l’Espagne continuent toujours de séduire les jeunes Marocains. À la rentrée 2019-2020, pas moins de 5.000 étudiants marocains avaient choisi le pays ibérique pour poursuivre leurs études. Avec un vaste réseau d’écoles et de lycées au Maroc, l’Espagne attire toujours autant de Marocains avec notamment quelques bourses.

Quant à l’Allemagne, près de 8.000 Marocains y ont fait leurs études supérieurs en 2017. «Ils choisissent ce pays pour ses écoles d’ingénieurs et ses filières scientifiques comme la biologie, la chimie, la physique, la médecine…etc », détaille le Mohamed Tazi.

Près 10.000 en Ukraine

D’autres destinations cartonnent notamment pour les études médicales. Il s’agit du Sénégal, de la Tunisie, de la Russie, mais aussi des pays de l’Europe de l’Est avec l’Ukraine en tête.

En Ukraine, ils seraient près de 10.000 Marocains. Ils ont choisi des études en médecine, en médecine dentaire, en pharmacie, en ingénieure ou encore en architecture. La guerre sur l’Ukraine a révélé l’importance de la communauté marocaine installée dans ce pays. Fuyant le conflit, leurs projets d’études semblent aujourd’hui compromis.

Quel avenir pour les étudiants marocains rapatriés d’Ukraine?

Actuellement, le Maroc s’active pour trouver des solutions à ces étudiants en Ukraine. Une plateforme pour le recensement de ceux ayant regagné le pays a été lancée par le ministère de l’Enseignement supérieur.