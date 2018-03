Un prédicateur se moque de la mort de Hawking et s'attire les foudres des internautes

Le prédicateur Hamid Idrissi, connu des internautes pour sa sortie scandaleuse contre la mixité à l'école, s'est une fois "illustré". Idrissi a, en effet, comparé la mort de Stephen Hawking à "la mort d'une bête" et s'est réjoui que ce dernier allait enfin "découvrir que ses théories étaient fausses".

Dans une publication partagée sur sa page Facebook, le prédicateur Hamid Idrissi s'est moqué ouvertement de la mort de l'astrophysicien Stephen Hawking, mort ce mercredi à l'âge de 76 ans.

من أجمل ما قيل في رثاء الملحد:تعزية إلى عشائر #هوكينغ الكرام وآل #هوكينغ في المغرب وفي الخارج.." للطبيعة ما أعطت... Publié par ‎الداعية حامد الإدريسي‎ sur mercredi 14 mars 2018

"S'il n'était pas pourri et faible, il ne serait pas mort comme un singe", a-t-il écrit dans une publication qu'il a dédié aux proches et fans de Hawking au Maroc et à l'étranger.

نفق الملحد اليوم، وسيعلم أن الله حق وسيكتشف أن نظرياته كانت خاطئة (( لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد)) فبصره اليوم حديد يرى كل شيء بوضوح. Publié par ‎الداعية حامد الإدريسي‎ sur mercredi 14 mars 2018

Et d'ajouter: "L'athée est mort aujourd'hui et il va découvrir que toutes ses théories étaient fausses", faisant ainsi référence aux théories dans lesquelles Stephen Hawking exclut toute intervention divine dans le processus qui a conduit à la création de l'Univers.

أن تطلب الرحمة من الله لرجل لا يؤمن بوجود الله= حمق.(( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون )) Publié par ‎الداعية حامد الإدريسي‎ sur mercredi 14 mars 2018

Hamid Idriss est même allé plus loin en interdisant "les vœux de miséricorde à un non-musulman".

Des déclarations qui ont suscité l'indignation des internautes, qui n'ont pas hésité à exprimer leur déception et leur colère face à la bassesse des propos du prédicateur.

"النفوق" كتقال على البهايم يا هاد.... الإنسان.. Publié par Ridouane Erramdani sur mercredi 14 mars 2018

حامد الإدريسي الداعية المعروف يرد ويقولة أن نظريات العالم ستيفن هونكينغ أنها نظريات خاطئة ، وخا السي حامد الإدريسي ،... Publié par ‎هشام المتمرد الفاسي‎ sur mercredi 14 mars 2018

تعليق حامد الادريسي على موت ستيفن هوكينج.*نفق الملحد اليوم، وسيعلم أن الله حق وسيكتشف أن نظرياته كانت خاطئة (( لقد كنت... Publié par ‎الشافعي عبد الجليل‎ sur mercredi 14 mars 2018