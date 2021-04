La ville de Casablanca vient de publier son premier « Guide des services », une édition 100% numérique tenant compte des mesures de restriction liées à la crise sanitaire.

La commune urbaine de Casablanca lance la première édition de son « Guide des services », un guide pratique répertoriant l’ensemble des e-services disponibles sur le portail www.casablancacity.ma.

Composé de 43 pages, le recueil s’adresse à tous les citoyens, particuliers et professionnels, et se divise en six parties: une introduction; des clés pour mieux comprendre la gouvernance territoriale; les services pour les citoyens; ceux pour les professionnels; ceux pour les associations; et un annuaire.

Dans le détail, le document synthétise les services au citoyen dans les domaines du transport, de la propreté, de l’urbanisme et de l’hygiène; les services socioculturels relevant des attributions de la Commune (conservatoires de musique, centres culturels, terrains de sports, bibliothèques municipales…); les services dédiés aux professionnels (autorisation de construction, déclaration d’activités, occupation du domaine public…) et un annuaire bien fourni.

L’objectif du « Guide des services » est de présenter en un seul document l’ensemble des services et dispositifs relatifs à la gestion communale de Casablanca. « A travers cet ouvrage, nous avons cherché à simplifier la gouvernance territoriale à Casablanca pour la rendre plus compréhensible par le plus grand nombre », écrit la ville sur son site internet.

Et d’expliquer: « Venant ainsi renforcer le dispositif de communication de la ville avec une gamme d’édition plus élargie, ce guide tente de répondre dans une certaine mesure aux nombreuses sollicitations et demandes d’informations que nous avons reçues ».

Cet ouvrage s’inscrit ainsi dans une démarche de communication de proximité voulue par la Commune. En ce sens, il permet aux citoyens un accès facile et égal à l’ensemble des services de proximité relevant des attributions de la CUC (commune urbaine de Casablanca) et des arrondissements. Il liste les différentes entités et directions de la CUC en précisant les coordonnées utiles pour l’usager en fonction de chaque arrondissement.