Si la situation sanitaire au Maroc est stable depuis plusieurs semaines, les conditions d’accès au pays constituent un casse-tête pour certains. Le professeur Azeddine Ibrahimi, membre du Comité national scientifique et technique du Covid-19, exhorte le gouvernement à assouplir ces conditions.

Pour entrer au Maroc, les voyageurs de 18 ans, et plus, doivent présenter un pass vaccinal, un résultat négatif du PCR de moins de 48H avant check-in (entre prélèvement et check-in) et une fiche sanitaire à télécharger en ligne, à imprimer, à renseigner et à signer avant check-in. Et ce n’est pas fini, une fois dans les aéroports marocains, les voyageurs peuvent être soumis à des tests antigéniques ou PCR aléatoires.

Des conditions qui devraient être assouplies selon des «milliers de Marocains à travers le monde», écrit le Pr Azzedine Ibrahim sur ces réseaux sociaux. Du même avis, le professeur livre un plaidoyer se basant sur la «stabilisation de la situation épidémiologique avec une faible propagation du virus», grâce notamment à la «stratégie réussie du Maroc pour faire face aux multiples vagues de la pandémie».

Cette stratégie, ayant comme base la vaccination, a permis le «développement d’un mur immunitaire solide», consolidé par l’immunité naturelle acquise par certains suite à leur infection par le variant Omicron, souligne Azzedine Ibrahimi.

Aujourd’hui, les salles de réanimation ne sont pas sous pression, indique le professeur, soulignant par ailleurs «l’absence de nouvelles mutations dangereuses du virus».

«Nous sommes en mars 2022, pas en mars 2020… . Aujourd’hui, nous cohabitons avec le Covid comme nous l’avons fait avec beaucoup d’autres maladies et virus… Il faut oser vivre et s’ouvrir davantage au monde… Surtout, après que le Maroc ait prouvé son efficacité dans la gestion de la crise sanitaire», conclut Azzedine Ibrahimi.