Poutine "espère que le bon sens finira par l'emporter" dans les relations internationales

Le président russe Vladimir Poutine a dit mercredi "espérer que le bon sens finira par l'emporter" dans les relations internationales, actuellement "de plus en plus chaotiques" dans un contexte de vives tensions avec les Occidentaux.

"L'état du monde ne peut que provoquer la préoccupation", a déclaré M. Poutine lors d'un discours devant des diplomates étrangers, retransmis à la télévision.

"La situation dans le monde devient de plus en plus chaotique. Néanmoins, nous espérons que le bon sens finira par l'emporter et que les relations internationales prendront une direction constructive, que le système mondial deviendra plus stable et prévisible", a-t-il poursuivi.

Ces propos interviennent dans un contexte de confrontation Est-Ouest renforcée ces dernières semaines par l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal en Angleterre, à l'origine d'une vague d'expulsions croisées de diplomates, et par l'attaque chimique présumée en Syrie, dont les Occidentaux accusent le régime de Bachar al-Assad, soutenu par Moscou.

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi dans un tweet que les relations entre les Etats-Unis et la Russie étaient "pires aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été, y compris pendant la Guerre froide".