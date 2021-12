Pour la secrétaire générale du PSU, la normalisation avec l’Etat hébreu ne fera qu' »isoler davantage le peuple palestinien ».

Nabila Mounib est contre la normalisation avec Israël. La secrétaire générale du Parti socialiste unifié (PSU) l’a rappelé dimanche, pendant une conférence organisée dans le siège de sa formation à Casablanca, aux côtés de Aziz Rhali, président de l’Association marocaine des droits humains (AMDH), Khaled El Bekkari, professeur universitaire et Abderrahim Jeddi, avocat au barreau de Marrakech.

L’accord tripartite, signé entre le Maroc, Israel et les Etat-Unis il y a un an « hypothéquera la souveraineté nationale et fera que la décision ne sera plus entre nos mains ». « Comment pouvons-nous exiger demain, Sebta, Melilla et les îles îles Zaffarines », a-t-elle d’abord lancé.

Nabila Mounib s’est ensuite dite opposée à « toutes les formes de normalisation avec l’entité sioniste parce qu’elle ne sert pas notre pays ». Pour elle, « nous serons plutôt utilisés dans le but d’isoler davantage le peuple palestinien ».

La députée PSU de Casablanca a par ailleurs dressé un « sombre tableau » concernant la situation des droits de l’Homme au Maroc et dans le monde. « Il y a actuellement un déni démocratique qui frappe même les pays les plus démocratiques », a-t-elle estimé, citant au passage La Médiocratie de Alain Deneault (Lux Éditeur, 2015). Au Maroc, « l’Etat use de l’état d’urgence sanitaire pour piétiner les dispositions de la constitution « , a-t-elle assuré.

En octobre dernier, le parti avait annoncé son intention de saisir la justice pour demander l’annulation de l’entrée en vigueur du pass vaccinal. Une décision prise « en violation des principes de droit et des libertés et en contradiction avec les attentes du peuple marocain », dénonçait la formation de gauche.

Pendant la conférence de dimanche, Nabila Mounib a encore estimé que le royaume est « loin de la possibilité de construire un Etat de droit et de justice », critiquant l’interdiction des « manifestations pacifiques » contre le pass vaccinal et la normalisation. Elle a aussi évoqué les détenus du Hirak du Rif et les procès des journalistes Omar Radi et Soulaimane Raissouni.

La secrétaire générale du PSU a également déclaré que la société marocaine « souffre de disparités étonnantes et que la « pandémie a démontré que plus de 23 millions de Marocains ont besoin d’aide ».