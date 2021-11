Le ministère de l’Education a déposé une plainte visant Redouane Benabdeslam. Dans une story Instagram, le prédicateur a comparé l’école à une « maison close ».

Le ministère de l’Education a déposé une plainte en justice contre le prédicateur Redouane Benabdeslam. L’information est rapportée par le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du 12 novembre.

Dans une story postée cette semaine sur son compte Instagram, le prédicateur a comparé l’école à une « maison close », suscitant l’ire des internautes. C’était en réponse à une question posée par l’un de ses « followers » qui demandait son avis sur un « père qui ne veut pas inscrire ses enfants dans une école primaire, mais dans une école coranique ».

« Oui, il a le droit de le faire et en plus, je suis 100% d’accord avec lui », a d’abord fait savoir Redouane Benabdeslam. « Avant, l’école était un lieu d’éducation et d’apprentissage. Mais maintenant, elle est devenue une source de prostitution et d’ignorance. Si tu vas devant les portes des lycées et des écoles, tu te croirais devant une maison close », a-t-il estimé.

Le prédicateur n’en est pas resté là. « La majorité des filles sortent avec des habits scandaleux (…) et les jeunes hommes ont des comportements de voyous. On ne dirait pas qu’ils sortent d’une école », a-t-il ajouté.

« Nous devons mettre fin à ces absurdités », « Est-ce qu’on a besoin de ce genre de créatures ? Y a-t-il encore parmi nous qui suivent les fatwas de ce pseudo fquih ? », ont réagi des internautes. « Il a du quitter l’école très tôt pour dire ce genre de conneries… », a fustigé un autre sur Twitter.

Pour l’instant, le ministère de l’Education ne s’est pas exprimé officiellement sur cette affaire.