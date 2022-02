Actuellement en visite de travail pendant trois jours au Maroc, Orna Barbivai est ministre de l’Economie israélienne au sein du gouvernement Benett depuis 2021. Portrait.

Née le 5 septembre 1962, Orna Barbivai est la fille d’un émigré roumain et d’une émigrée irakienne. Titulaire d’une licence en sciences humaines de l’université Ben Gourion du Néguev et d’une maîtrise en administration des affaires de l’université de Haïfa, elle consacre trente ans de sa vie au service de l’armée israélienne.

Elle se fait notamment remarquer en 2011 en devenant la première femme général de division au sein de Tsahal, soit le grade le plus important après celui de chef d’Etat-major. Elle se dit alors «fière d’être la première femme à devenir général et de faire partie d’une organisation dans laquelle l’égalité est un principe central».

La même année, Orna Barbivai est nommée à la tête de la branche des ressources humaines de Tsahal au sein du commandement des forces terrestres.

En 2014, elle se retire de la vie militaire et s’engage en politique cinq ans plus tard. Elle décroche un siège au Knesset sous la bannière de Yesh Atid (littéralement « Il y a un futur »), un parti centriste et laïc créé en janvier 2012 par Yaïr Lapid, actuel ministre israélien des Affaires étrangères.

Le 13 juin 2021, elle devient ministre de l’Économie dans le gouvernement de Naftali Bennett, succédant au Marocain Amir Peretz.

Une première visite en compagnie de son époux marocain

Durant sa visite au Maroc, la ministre israélienne est accompagnée de son mari, l’avocat Moshe Barbivai. Né au Maroc dans les années 50, il émigre en Israël alors qu’il n’a que deux ans.

Moshe Barbivai est, lui aussi, passé par l’armée israélienne avant de prendre sa retraite. Il s’agit de la première visite du couple au Royaume. Ils ont ensemble trois enfants dont une fille menant également une carrière d’officier dans la marine de l’armée israélienne.

En ce sens, la visite de la ministre au Maroc présente une valeur « historique ». Avant sa visite, elle avait déclaré que le Maroc « a une importance considérable pour Israël sur le plan diplomatique, économique et culturel ».

Hier, lundi 21 février 2022, la coopération industrielle et commerciale entre le Maroc et Israël a été au centre d’une rencontre entre le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et Orna Barbivai. A cette occasion, les deux responsables ont signé un Accord de coopération économique visant, entre autres, à créer des Zones Industrielles Qualifiées au Maroc.

La ministre Barbivai visitera également pendant son séjour des entreprises textiles et agricoles israéliennes implantées au Maroc.

Dans le cadre de son déplacement, Orna Barbivay se rendra, ce mardi 22 février, à Casablanca, avant d’effectuer le lendemain une visite privée à Marrakech où est né son époux.