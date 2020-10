Port de Casablanca: 605 kg de chira découverts dans des conteneurs

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les recherches effectuées avec la participation de la brigade cynotechnique de la police ont permis de saisir 605 kg de chira, qui étaient minutieusement emballés et dissimulés dans six conteneurs transportant des cargaisons de pierres à plâtre, utilisées pour habiller la drogue.

Une opération sécuritaire conjointe menée, mardi au port de Casablanca par les éléments de la Sûreté nationale et ceux de l’Administration des douanes et impôts indirects, a permis d’avorter une tentative de trafic de 605 kg de chira à bord de conteneurs de transport international à destination d’un port européen.

Les investigations et enquêtes menées dans cette affaire ont conduit à l’interpellation du gérant de la société chargée de l’exportation de la cargaison, un trafiquant récidiviste, ainsi que d’un employé de ladite société, précise le communiqué.

La brigade de la police judiciaire du port de Casablanca poursuit ses recherches sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer la source et la destination de la quantité de drogue saisie, identifier tous les suspects impliqués dans ce réseau criminel, et établir ses ramifications nationales et internationales, conclut le communiqué.