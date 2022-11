Sur instructions royales, le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, a coprésidé avec le secrétaire d’Etat à la Défense américain, mardi à Washington, le 12e Comité Consultatif de Défense Maroc-Etats Unis d’Amérique.

A cette occasion, l’inspecteur général des FAR, à la tête d’une importante délégation militaire, a tenu des réunions avec de hauts responsables du Pentagone, dont le but est de discuter la coopération militaire bilatérale et les moyens de la renforcer dans l’avenir, indique un communiqué de l’Etat major général des FAR.

Dans ce cadre, le haut gradé marocain s’est félicité de l’excellence et du caractère exceptionnel de la coopération maroco-américaine et de son bilan positif aussi bien en matière de formation et d’entraînement conjoint que de fourniture d’équipements et de matériels de guerre performants avec l’accompagnement nécessaire, tout en soulignant que les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et les États Unis d’Amérique, ancrées dans l’histoire et marquées par le respect mutuel, sont appelées à se renforcer encore davantage afin de servir les intérêts communs des deux pays.

Lors de ces rencontres, le général de corps d’Armée, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, a abordé les défis à relever dans la région nord-africaine et sahélo-saharienne, où la situation sécuritaire s’avère plus inquiétante à cause de l’intervention des acteurs extrarégionaux et leur collusion avec les mouvements séparatistes.

Il a affirmé à ce propos que le Royaume reste déterminé à faire face aux différentes menaces qui planent sur son environnement, à travers le renforcement aussi bien des alliances que de ses capacités opérationnelles, avec comme objectif principal d’assurer la défense de son intégrité territoriale et la sécurité de ses frontière, indique la même source.

Cette visite a également été l’occasion pour les deux parties d’examiner les objectifs de la feuille de route « 2020-2030 » en vue de les adapter à l’évolution des défis régionaux liés à la sécurité et la défense. Dans ce sens, il a rappelé l’engagement effectif du Royaume pour la paix et la stabilité régionale et son rôle pionnier d’exportateur de paix et de sécurité dans la région, qui s’est concrétisé, notamment par le déploiement de plus de 1700 Casques Bleus marocains en RCA et en RDC, et la création, grâce au soutien des Etats-Unis d’Amérique, du Centre d’Excellence des Opérations de Maintien de la Paix.

La coopération stratégique entre le Royaume du Maroc et les Etats Unis d’Amérique a été couronnée, en octobre 2020, par la signature d’un mémorandum d’entente traçant la feuille de route décennale 2020-2030, pour la consolidation des relations bilatérales dans le domaine de la défense.