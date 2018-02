Vidéo. Voici comment Akhannouch a répondu à Benkirane

S’exprimant lors du congrès régional du parti dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, qu’Aziz Akhannouch, président du RNI a affirmé que le défi est de rétablir la confiance des citoyens "dans la vraie politique qui vise d’abord à servir le citoyen.

«Je l’ai dit à Paris et je le redis à Laayoune, nous sommes un parti qui ne donne pas de l’importance aux personnes, mais l’accorde aux projets de développements qui ont un impact sur le citoyen». C’est en ces termes qu’Aziz Akhannouch, président du RNI a conclu son allocution, samedi à Laâyoune une semaine après les déclarations fracassantes de Abdelilah Benkirane devant la jeunesse de son parti.

S’exprimant lors du congrès régional du parti dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Akhannouch a affirmé que le constat aujourd’hui est que le Marocain n’a plus confiance en la politique. «Cette politique qui pour certains veut dire jouer avec les mots, s’exprimer et entrer en contact avec les populations que durant les élections. Cette politique qui divertit les élus des véritables soucis des citoyens», a-t-il ajouté.

Le défi est de rétablir la confiance des citoyens «dans la vraie politique qui vise d’abord à servir le citoyen en lui donnant accès à un travail décent et à une éducation de qualité».

Le plaidoyer pour réformer les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'emploi est le but du parti et «ceci se fera en veillant à réduire les disparités entre les régions par le travail, le sérieux, le respect des promesses et la proximité des citoyens», a affirmé Akhannouch.