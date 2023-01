Le Haut représentant de l’Union Européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, a salué jeudi à Rabat, le « rôle important » du Maroc en matière de paix et de stabilité dans la région.

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint tenu à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Borell a indiqué que ces échanges ont porté sur « les anciens et nouveaux défis géopolitiques » auxquels le Maroc et l’UE « doivent faire face », ainsi que sur les différentes questions relatives au voisinage régional et à la scène internationale, notamment « le Maghreb, la Libye, le Sahel, l’Iran et la guerre Russie-Ukraine ».

🔴 Suivre en Direct : Conférence de presse conjointe du HR/VP @JosepBorrellF et du ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita au 🇲🇦 Maroc https://t.co/gIseI4HddD — European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) January 5, 2023

Le chef de la diplomatie européenne a tenu particulièrement à remercier le Maroc pour « le rôle important » qu’il joue pour la stabilité de la Libye. M. Borrell a annoncé par ailleurs le lancement de nouvelles initiatives visant à renforcer davantage le partenariat Maroc-UE, citant plus particulièrement dans ce cadre le dialogue de haut niveau en matière de sécurité qui se tiendra prochainement à Rabat.

Avec le ministre Bourita, nous avons eu un échange substantiel sur le partenariat UE – Maroc ancien et stratégique. Nous avons échangé sur les tensions et défis géopolitiques actuels.

Il nous incombe de les relever avec une responsabilité partagée.@MarocDiplomatie pic.twitter.com/As4a3MjboE — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 5, 2023

M. Borrell est en visite officielle de deux jours au Maroc destinée à approfondir les discussions sur la mise en œuvre du partenariat UE-Maroc, y compris dans la perspective du nouvel Agenda pour la Méditerranée.

Le partenariat historique liant le Maroc et l’Union européenne a continué ces dernières années à se développer, se hissant à une référence dans la politique de voisinage de l’UE.