L’ambassadeur marocain Omar Hilale a été interpellé jeudi, à New York, par un journaliste sur l’achat supposé par le Front Polisario de drones iraniens. Voici sa réponse.

« S’agissant de l’annonce par Polisario qu’il dispose de drones, c’est un développement gravissime », a estimé l’ambassadeur marocain en réponse à la question d’un journaliste, jeudi à New York, après l’adoption par le Conseil de sécurité d’une résolution prorogeant le mandat de la MINURSO d’une année.

« J’espère que c’est juste de la propagande, de la désinformation comme nous en avons l’habitude de ce côté de Tindouf », a souligné Omar Hilale. « Sur le plan géopolitique, si cela s’avère vrai, ça veut dire que nous avions raison depuis deux ans, en disant et en alertant que l’Iran et le Hezbollah sont en train de s’infiltrer à Tindouf et en Afrique du Nord et sont pratiquement passés de la formation à l’équipement du Polisario avec des drones », a-t-il notamment ajouté.