L’ambassadeur et représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies Omar Hilale a réservé une réponse cinglante à un journaliste algérien de Sky News Arabia.

« Pourquoi dans tous vos discours et interventions, vous accusez l’Algérie ? Même aujourd’hui, vous avez cité l’Algérie plus que le Front Polisario ». C’est la question posée par un journaliste algérien, travaillant pour la chaine de télévision émiratie Sky News Arabia, à Omar Hilale, lors d’une conférence de presse tenue jeudi à New York, après l’adoption, par le Conseil de sécurité d’une résolution prorogeant le mandat de la MINURSO d’une année.

« Sky News Arabia parle au nom de l’Algérie maintenant et la défend », a d’abord relevé l’ambassadeur et représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies. « Pourquoi j’ai parlé de l’Algérie ? Parce que l’Algérie est le seul pays qui a créé le Polisario, l’a armé et l’a soutenu diplomatiquement (…) », a notamment riposté l’ambassadeur marocain, avant de conclure avec un « merci habibi ».