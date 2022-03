Les Forces armées royales (FAR) prennent part, dès ce mardi 8 mars 2022, à un exercice international au Pakistan et dédié à la lutte antiterroriste.

Le Maroc et le Pakistan, deux pays impliqués dans la lutte antiterroriste, continuent de booster leur coopération, mais cette fois à une échelle internationale.

Selon les médias pakistanais, les FAR prennent part, à partir de ce mardi 8 mars et pour trois jours, à la cinquième édition de l’«International Pakistan Army Team Spirit (PATS)».

Il s’agit d’une compétition qui se déroule au Centre national contre le terrorisme et qui implique cette année 8 équipes pakistanaises et 8 équipes en provenance de pays alliés : le Maroc, le Kenya, l’Arabie Saoudite, le Sri Lanka, le Népal, la Turquie, la Jordanie et l’Ouzbékistan.

Lire aussi. Lutte antiterroriste: le FBI et la CIA saluent un « partenariat avancé » avec la DGST

L’objectif de cet exercice est de renforcer les capacités tactiques, d’endurance et de riposte des soldats des armées qui y participent dans des conditions simulées selon plusieurs scénarios.

Le Maroc et le Pakistan collaborent étroitement et dans un cadre bilatéral en matière de lutte contre le terrorisme. En octobre 2021, ils avaient organisé, au Pakistan, le premier exercice conjoint contre le terrorisme avec la participation des forces spéciales de leurs armées respectives.