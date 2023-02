Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et son homologue espagnol Pedro Sanchez ont donné une déclaration conjointe suite aux travaux de la 12e réunion de haut niveau Maroc-Espagne.

Coprésidant avec le Chef du gouvernent, Aziz Akhannouch, les travaux de la 12-ème Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a appelé à harmoniser les politiques publiques des deux pays pour améliorer leur connectivité ainsi que dans la région, accélérer la digitalisation et assurer la transition énergétique en vue d’assurer un développement durable.

Le chef de l’exécutif espagnol a souligné, en outre, que les deux pays sont également appelés à assurer un progrès harmonieux dans tous les domaines à travers le renforcement du dialogue politique et de sécurité et davantage d’investissements, d’échanges et d’interconnexions, ainsi que de mobilité et de communication entre les deux sociétés. Il s’agit là d’objectifs fixés par les deux Royaumes lors de la visite qu’il a effectuée à Rabat le 7 avril dernier, a-t-il rappelé, notant que « nous pouvons constater aujourd’hui que nous les avons atteints : nous avons tenu nos engagements et nous continuerons à le faire ».

Il a aussi relevé que cette session de la RHN vient consolider la nouvelle étape ouverte dans les relations bilatérales, faisant remarquer que « les deux Royaumes entament cette nouvelle étape avec un grand sens de responsabilité et une conscience historique et, surtout, avec la conviction profonde de l’énorme potentiel qui reste à explorer dans cette relation, qui va bien au-delà du simple voisinage ».

S’agissant du nouveau partenariat pour renforcer les liens socio-culturels, M. Sanchez a indiqué que les deux sociétés veulent de nouveaux modèles de mobilité, d’éducation et de formation, soulignant la nécessité d’adopter une approche globale et constructive de la migration.

Cette rencontre, qui constitue une opportunité de célébrer les relations historiques et les liens d’amitié maroco-espagnole, permet aussi de traduire les grandes orientations du partenariat en une feuille de route claire au service des intérêts des deux peuples amis, a souligné pour sa part Aziz Akhannouch.

Les relations bilatérales connaissent une évolution qualitative qui appelle l’implication des opérateurs économiques dans cette dynamique, en vue de conclure des partenariats forts et tangibles, dépassant les échanges commerciaux pour engober des projets communs à portée stratégique, en mettant à profit la nouvelle charte des investissements au Maroc, dont les dispositions offrent de nombreuses opportunités aux deux côtés dans des domaines divers et à destination de marchés prometteurs, notamment en Afrique, a poursuivi M. Akhannouch.

Il a en outre relevé que cette session revêt une grande importance, du fait qu’elle survient dans un contexte particulier, marqué par les retombées de la crise sanitaire mondiale et par la guerre en Ukraine qui a impacté les différents pays, ainsi que par les effets directs de ces deux crises sur le niveau de vie des citoyens et sur l’augmentation des niveaux d’inflation, ce qui place le monde face à des défis inédits et inattendus.

La volonté commune et le souhait sincère qui animent les deux pays, permettront sans nul doute de remporter le pari, de relever les défis et de concrétiser les objectifs tracés, dont la promotion des relations bilatérales pour les hisser au niveau des aspirations des deux Souverains et des accords conclus entre les deux gouvernements, a-t-il conclu.