Vidéo. Jerada: le courant passe mieux entre manifestants et gouvernement

Après presque deux semaines de protestations à Jerada, suite à la mort de deux jeunes mineurs, les manifestants du mouvement contestataire de la ville de l'Oriental ont rencontré hier le ministre de l'Énergie et des Mines, Aziz Rabbah. Retour sur une réunion capitale.

Les habitants de Jerada manifestent quotidiennement depuis presque deux semaines, après la mort de deux ouvriers, Houcine et Jedouane, deux frères âgés de 23 et 30 ans, victimes de l'effondrement d'une mine clandestine de la ville.

La mobilisation réussie du mouvement de contestation, composé essentiellement des jeunes de la ville et soutenue par les habitants des villages de la province de Jerada, a poussé hier mercredi le ministre de l'Énergie et des Mines, Aziz Rabbah, à se déplacer de Rabat à Jerada pour tenter de calmer les esprits des activistes de la ville minière.

Contrairement au Hirak du Rif qui proclamait certaines revendications à caractère politiques, le mouvement de contestation de Jerada réclame principalement des mesures sociales "urgentes". Parmi elles: la baisse des coûts de l'eau et de l'électricité, le lancement d'une enquête sur les barons du charbon et la réservation de 70% des postes de la 4e unité de la station thermique de Jerada aux jeunes de la ville.

Un accord sans garanties

Hier vers 19h, Aziz Rabbah accompagné de la directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra, et du directeur général par intérim de l'ONEE, Abderrahim El Hafidi, se trouvait au siège de la province pour une rencontre avec les représentants du mouvement, qu'il a invités au dialogue après avoir rencontré le matin les élus de la ville et les syndicalistes.

Devant le siège de la province, les activistes rassemblés hésitent à répondre à l'invitation du ministre. Après un vote, le mouvement tranche et envoie deux représentants pour s'asseoir à la table des négociations avec le ministre PJD.

Les échanges démarrent entre les deux parties, en présence du gouverneur de la province Mouad El Jamai qui rejoint la réunion après l'arrivée des deux activistes, Abbassi Mohamed et Aziz Errach. Le ministre aborde le cahier revendicatif point par point avec les deux activistes. "Rabbah était clairement dominant dans le débat, en terme d'arguments et d'explications", nous confie une source présente lors de la réunion.

La rencontre dure près d'une heure et Aziz Rabbah valide la plupart des revendications, "hormis celles qui demandent des études approfondies", selon notre source. Le ministre promet de donner la priorité à l'emploi dans la 4e unité de la station thermique de Jerada aux jeunes de la province, faisant savoir que la création d’une 5e unité est à l’étude. Concernant la cherté de l'eau et de l'électricité, le ministre a proposé d'exonérer les habitants de Jerada de la valeur ajoutée TVA dans les factures mensuelles.

"Il a (Aziz Rabbah,ndlr) également rassuré que l’ONEE allait recruter désormais des jeunes issus de la province de Jerada", rapporte notre correspondant. Des promesses accueillies avec optimisme par les représentants du mouvement contestataire, qui n'ont toutefois pas pu décrocher un engagement écrit. "Aucun accord n'a été signé et le compte rendu de la réunion n'a pas été rédigé et signé par les deux parties, comme le veut la tradition", commente notre source. "Nous laissons la porte ouverte au débat", a déclaré l'activiste Abbassi Mohamed à la presse, à sa sortie de la réunion.

Le ministre Aziz Rabbah rencontre ce matin des représentants de la société civile à Jerada. Les représentants du mouvement quant à eux, discuteront des conclusions de la réunion avec le reste des activistes, avant de décider la poursuite ou l'arrêt des manifestations quotidiennes dans la ville minière.