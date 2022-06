Depuis Oujda, où il présidait le congrès régional du PJD, l’ancien chef du gouvernement a appelé le gouvernement algérien à « revenir à Dieu », parce que « l’hostilité » vis-à-vis du Maroc ne servira à rien.

Abdelilah Benkirane était en déplacement ce weekend à Oujda pour présider les travaux du congrès régional du Parti de la justice et du développement (PJD). L’ancien chef du gouvernement a consacré une partie de son discours à l’Algérie.

« Je veux dire aux frères qui dirigent l’Algérie: que Dieu vous remette sur le droit chemin. Faire du Maroc votre ennemi ne vous apportera aucun résultat! Nous sommes vos frères », a lancé le secrétaire général du PJD (vers la 35e minute dans la vidéo ci-dessous).

« Je dis ça parce que j’était chef du gouvernement et je sais ce qu’il en est. Sidna (ndlr, le roi Mohammed VI) vous a publiquement assuré que le Maroc ne vous veut aucun mal », a -t-il poursuivi, faisant référence au discours de la fête du Trône.

Lors de ce discours, le roi avait assuré à l’Algérie qu’elle n’aurait « jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc, estimant que sa « sécurité » et sa « stabilité » et « la quiétude de son peuple sont organiquement liées à la sécurité et à la stabilité du Maroc ».

Abdelilah Benkirane a aussi cité la guerre franco-marocaine de 1844. « Le Maroc avait fait cette guerre qu’il avait perdue contre la France pour vous. Une guerre qui était derrière sa propre colonisation. Ce qu’avait fait le Maroc pour soutenir les Algériens est écrit et reconnu de tous », a-t-il souligné.

L’ancien chef du gouvernement a aussi estimé que « Dieu a uni les peuples marocain et algérien à tous les niveaux. Il est impossible de les dissocier, notamment en termes de physique. Nous avons les mêmes origines, nous sommes frères, notre histoire, notre langue et notre composition ethnique ne font qu’un, tout cela est commun et un ».

Et de s’interroger: « Quelle est la raison de cette hostilité avec laquelle nous traitent les dirigeants algériens? On ne comprend pas. Je vous appelle à revenir à Dieu et à la raison ».

« Le roi vous a tendu la main et vous a dit que le Maroc ne vous a fait aucun mal, en signe d’amour et de bonne volonté, et donc, faire du Maroc un ennemi ne servira à rien et ne vous apportera aucun résultat », a encore assuré Abdelilah Benkirane, estimant que « l’hostilité n’est dans l’intérêt de personne », appelant toute la « Oumma arabe à s’unir » pour faire « front commun » face à « nos adversaires ».

La sortie de Benkirane intervient quelques jours après la suspension par l’Algérie du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération, conclu en 2002 avec l’Espagne. En cause: la nouvelle position de Madrid sur le dossier du Sahara, soutenant le plan d’autonomie du Maroc.