Une délégation marocaine de la Chambre des conseillers a été chaleureusement accueillie au Sénat français, ce mercredi 26 octobre 2022 à Paris, lors d’une séance de questions au gouvernement, en présence de la Première ministre, Elisabeth Borne.

“J’ai le plaisir de saluer la présence, dans la tribune d’honneur, de trois questeurs de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc: M. Mohamed Salem Benmasoud, notre collègue Abdelilah Hifdi et notre collègue Miloud Maassid. Ils sont accompagnés par le secrétaire général de la chambre des conseillers”, a annoncé le président du sénat français, Gérard Larcher en ouverture de cette séance.

Une délégation de questeurs de la Chambre des Conseillers @Parlement_ma du Royaume du Maroc a effectué hier une visite de travail au @Senat français. Un accueil chaleureux qui illustre l’amitié profonde qui lie nos deux pays.🇫🇷🇲🇦👏 pic.twitter.com/SS5K9Aus1Z — La France au Maroc 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceMaroc) October 27, 2022

“La visite de nos collègues questeurs et le jumelage en cours entre nos deux assemblées sont le reflet du partenariat qui nous unit et de l’importance, j’y insiste, des relations d’amitié entre la France et le Maroc. Madame la Première ministre, mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter aux trois questeurs de la Chambre des conseillers du Maroc, la plus cordiale bienvenue au Sénat de la République française», a déclaré, sous les applaudissements, Gérard Larcher.

Les élus marocains étaient accompagnés du président du groupe d’amitié France-Maroc au sénat français, Christian Cambon, mais aussi de l’ambassadeur du Maroc en France, Mohamed Benchaâboun.