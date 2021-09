« C’est une victoire pour la démocratie » et « une expression explicite de la volonté populaire pour le changement », a affirmé M. Akhannouch, un homme d’affaires aisé, décrit comme proche du palais royal, dans un discours post-électoral.

Le président du RNI est favori pour succéder à la tête du gouvernement au secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD, islamiste modéré), Saad-Eddine El Othmani.

Il revient en effet au roi Mohammed VI de choisir le chef du gouvernement au sein du parti arrivé en tête, qui sera chargé de former un exécutif pour un mandat de cinq ans.

Le RNI (libéral) a remporté les législatives, avec 97 élus, devant le Parti Authenticité et Modernité (PAM, libéral) et le Parti de l’Istiqlal (centre-droit), qui ont obtenu respectivement 82 et 78 sièges (sur 395).

Le PJD, lui, s’est effondré, passant de 125 sièges dans l’assemblée sortante à 12.