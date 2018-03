Vidéo. Akhannouch: "Le gouvernement mobilisé à promouvoir la situation de la femme"

Le gouvernement est mobilisé à promouvoir la situation de la femme marocaine, qui a contribué à l’édification d’un Maroc moderne et à accompagner avec efficacité les femmes, particulièrement, celles en situation de vulnérabilité, a affirmé, samedi à Marrakech, le président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch.

Intervenant à l’ouverture du premier Sommet de la Femme Rniste organisé par la Fédération de la femme Rnist sous le thème "Femme marocaine: potentialités, défis et perspectives", M. Akhannouch a souligné l’importance de la femme et son rôle actif dans la société, d'où la nécessité pour les forces politiques de redoubler d'efforts pour garantir une meilleure représentativité de la femme dans les instances politiques.

Il a, en outre, mis en exergue la participation importante et efficace de la femme Rniste dans l’élaboration des propositions de la "Voie de confiance" qui englobe la vision du RNI dans le nouveau modèle du développement du parti, fruit d'une approche participative et d'un débat libre et approfondi, mettant l’accent sur les compétences de la femme Rniste et son rôle dans la mise en oeuvre du contenu de cette voie et son plaidoyer en faveur de ses propositions.

Le président du RNI a, également, relevé l’ambition du parti dans la "Voie de la confiance" qui se base sur la réalisation d’une éducation qui intègre la femme et un bon niveau des services de santé, ainsi que sur l’intégration globale de la femme dans le marché du travail et aux postes de responsabilité.

Ce premier Sommet a connu la participation d’environ 1800 militantes Rnistes issues de toutes les régions du Royaume, ainsi que des représentantes de la communauté marocaine à l’étranger, des partis politiques et de la société civile venues de France, du Sénégal et de la Russie.

Avec MAP