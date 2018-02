Vidéo. Agadir: Akhannouch présente son offre politique

Moins d’une année après le congrès du RNI tenu les 19 et 20 mai 2017 à El Jadida, le parti s’est réuni à Agadir le 24 février pour clôturer ses 13 congrès régionaux.

Durant cet événement organisé en grande pompe, le parti a présenté l’identité et le positionnement renouvelés du parti ainsi que les grandes lignes de son offre politique.

« Aujourd’hui, nous présentons cette offre politique après avons parachevé la mise en place des organisations parallèles : Marocains du monde, jeunesse, femmes, organisations professionnelles (médecins, experts comptable, enseignants, avocats…). Aussi nous sommes partis à l’écoute des bases qui ont contribué à l’élaboration des solutions à même de réformer les secteurs prioritaires, notamment l’Éducation, la santé et l’emploi», a déclaré Aziz Akhannouch, président du RNI, présentant son parti comme l’alternative. Dans ce sens, il s’est félicité du parcours triomphant du RNI en une année marqué par le travail sérieux et acharné et durant lequel le parti a remporté 4 sièges parlementaires sur 5 durant les élections législatives partielles.

«Nous voulons donner un nouveau sens à la politique en servant le citoyen, innovant et en produisant des idées pour développer le pays et répondre aux besoins des Marocains», a déclaré Akhannouch, soulignant que l’offre politique présentée ce samedi à Agadir émane d’un travail de terrain, d’études précises et du respect des valeurs du parti.

Parmi les défis présentés par Akhannouch, notamment concernant le chômage, il a annoncé l’intention du parti de créer 2 millions d’opportunités d’emplois à l’horizon 2025, ainsi que d’opérer une véritable révolution en formant un million de jeunes non qualifiés durant 5 années. Le parti a aussi appelé à l’encouragement de l’investissement privé, et ce, en assurant une protection fiscale et juridique, et renforçant les infrastructures et en soutenant les PME. Par ailleurs, le RNI a présenté sa vision pour réformer les secteurs de l'Education et de la Santé, à travers son plaidoyer intitulé "parcours de confiance".