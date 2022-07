L’ancien chef du gouvernement avait fait le lien dans un tweet entre la fitra (nature humaine), la variole du singe et l’homosexualité.

Signalé par les internautes pour homophobie, un tweet de Saâd Dine El Otmani a été finalement supprimé par Twitter.

« La grande majorité des cas de la nouvelle variole de singe ont été transmis par un rapport sexuel et la grande majorité des malades sont des hommes homosexuels et ce, selon la plus importante étude sur le sujet », a d’abord écrit l’ancien patron du Parti de la justice et du développement (PJD), le 26 juillet dernier.

« La leçon à tirer est que ce qui va à l’encontre de la nature est un danger pour l’homme, sa santé, sa vie et son existence », a-t-il ensuite conclu.

L’ancien chef du gouvernement réagissait pas son commentaire à une dépêche de l’AFP reprise par le site de la chaine de télévision française CNews. Il a même ajouté, en réponse à un des internautes qui ont relevé le caractère homophobe de son tweet, qu’il fallait aussi signaler « l’article français ».

Lire aussi: Vidéo. «Thor» interdit dans des pays arabes en raison de personnages homosexuels

Twitter, qui n’a pas tardé à supprimer le tweet en question, a ainsi estimé que celui-ci a « enfreint (ses) règles ».