Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a annoncé mercredi la nomination de la Marocaine Najat Rochdi comme Envoyée spéciale adjointe pour la Syrie.

Mme Rochdi succède à Khawla Matar, du Bahreïn, « à qui le Secrétaire général exprime sa gratitude pour ses efforts et son dévouement dans la recherche de la paix en Syrie », a indiqué le porte-parole du SG de l’ONU dans un communiqué.

Mme Rochdi compte à son actif plus de 20 ans d’expérience dans les affaires politiques et la coordination internationale dans les zones de conflit et de post-conflit, notamment grâce à sa dernière affectation en tant que Coordonnatrice spéciale adjointe, Coordonnatrice résidente et humanitaire, au Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban (UNSCOL).

Elle fut aussi Conseillère principale auprès de l’Envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie et directrice au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations-Unies (OCHA) à Genève.

Auparavant, Mme Rochdi a été Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de l’ONU et Coordonnatrice résidente et humanitaire de la Mission de maintien de la paix des Nations-Unies en République centrafricaine (MINUSCA). Elle avait également occupé le poste de Coordonnatrice résidente et humanitaire au Cameroun et de directrice adjointe du bureau de représentation du Programme des Nations-Unies pour le développement à Genève.

Mme Rochdi est titulaire d’un doctorat en systèmes d’information de l’Institut national de statistique et d’économie appliquée de Rabat et d’une maîtrise en mathématiques et applications fondamentales de l’Université de Paris Sud 11.