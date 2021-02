Ce centre, qui sera réalisé sur une superficie de 33.136 m2, dont 3.028 m2 couverte, vise à répondre aux besoins du secteur en ressources humaines qualifiées, et à améliorer la technicité et la compétitivité des entreprises et des exploitations agricoles, ainsi que la contribution à la création d’emploi, à travers l’accompagnement de jeunes entrepreneurs.

Avec toutes ses composantes, ce programme dont l’investissement est de 20,56 MDH bénéficiera à 426 femmes au niveau de 07 communes relevant de cette province. Fruit d’un partenariat entre la Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA) de Rehamna, de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), le Groupe OCP, et la commune Ouled Hassoun Al Hamri, ce projet comporte outre l’unité de valorisation, l’acquisition de près de 1.500 têtes de caprins, du matériel agricole et des véhicules frigorifiques, ainsi que la création d’une unité modèle de production de cultures fourragères sous le mode hydroponique.

Etalée sur une superficie de 3000 m2, dont 286 m2 couverte, cette unité permettra de créer 10 emplois permanents par an, et d’améliorer le revenu des femmes bénéficiaires.

Au niveau de la commune Skoura Lhadra, le ministre a visité la route rurale reliant la route provinciale n°2104 et Douar Zad Annass en passant par la route provinciale n°2102 construite sur 12,8 km dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales.

Cette route ayant nécessité un investissement de près de 9,8 MDH, dessert 05 douars et bénéficiera à 1370 habitants.

A noter que 205,7 km de routes et pistes rurales ont été réalisées au niveau de la province de Rehamna dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales, alors que 09 projets de routes et pistes rurales sont programmés en 2021, pour un montant de plus de 4 MDH.