Selon le département d’Etat américain, les « engagements en faveur de la sécurité et de la prospérité » seront les grandes lignes du déplacement de Antony Blinken au Maroc.

Le chef de la diplomatie Antony Blinken se rendra à Rabat, du 28 au 30 mars, pour une visite officielle. Au programme, selon le porte-parole du département d’Etat américain: des entretiens avec le chef du gouvernement Aziz Akhanouch et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita pour « un échange de points de vue sur les questions politiques régionales et la coopération bilatérale ».

Le secrétaire d’Etat américain dialoguera également avec des responsables de la société civile marocaine et participera à un point de presse, indique un communiqué publié lundi.

« La relation de longue date entre le Maroc et les États-Unis remonte au Traité de paix et d’amitié de 1787, lorsque le Maroc est devenu la première nation à reconnaître les États-Unis. Le partenariat stratégique bilatéral entre les États-Unis et le Maroc est ancré dans des intérêts partagés en matière de paix, de sécurité et de prospérité régionales », rappelle le département d’Etat américain.

« Nous saluons le rôle du Maroc dans la promotion de la stabilité régionale, de la prospérité et de la normalisation historique des relations avec Israël », ajoute-t-on.

Antony Blinken est d’ailleurs actuellement en Israël, avec le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, pour participer avec leurs homologues israélien, émirati, égyptien et du Bahrein, au Nerguev Summit, qui se tient dans la localité de Sde Boker.

« Élargir le cercle de la paix »

En 2021, les relations diplomatiques maroco-israéliennes « se sont épanouies avec la réouverture historique du bureau de liaison israélien à Rabat », souligne le département d’Etat américain dans son communiqué. Cette dernière année a également vu la première visite depuis la normalisation des relations de hauts responsables israéliens au Maroc, dont le ministre des Affaires étrangères Lapid, ainsi que des vols commerciaux directs opérant entre Casablanca et Tel-Aviv, rappelle-t-on.

Pour les États-Unis, « élargir le cercle de la paix pour faire progresser la prospérité et la sécurité entre Israël et d’autres pays du Moyen-Orient, d’Asie du Sud et au-delà, restera une priorité ».

Pour ce qui est du Maroc, Washington est déterminée à renforcer « la coopération bilatérale ». C’est d’ailleurs dans ce sens que la secrétaire d’Etat adjointe Wendy Sherman et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita ont tenu des consultations politiques bilatérales à Rabat début mars.

Au niveau du « dialogue stratégique sur les questions politiques régionales », l’Amérique reconnaît « le rôle joué par le Maroc dans le maintien de la sécurité et de la stabilité régionales ainsi que sa contribution à la paix et à la prospérité au Moyen-Orient ».

Les États-Unis et le Maroc s’engagent régulièrement sur des questions relatives aux droits de l’Homme, notamment la promotion des libertés d’expression et d’association, les réformes de la justice pénale, les droits des femmes et l’égalité des sexes, entre autres, souligne encore l’US département.

Les deux pays se sont également engagés à poursuivre leur coopération sur des questions d’intérêt commun, telles que la paix et la prospérité régionales et la sécurité régionale.

Ils ont exprimé leur intention de poursuivre une « solide coopération antiterroriste », y compris contre Al Qaeda au Maghreb islamique et Daech. « Nous apprécions le Maroc en tant que partenaire stable et exportateur de sécurité, pour son leadership du Forum mondial de lutte contre le terrorisme et pour son rôle de soutien dans la Coalition mondiale pour vaincre l’organisation de l’Etat islamique ».