La Serbie a réitéré, mercredi, la position de son pays considérant le plan d’autonomie, sous souveraineté marocaine, comme une solution sérieuse et crédible à la question du Sahara.

Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue serbe Nikola Selaković, en marge de la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech à Marrakech.

Lors de cet entretien, Selaković a mis en exergue les efforts diplomatiques et politiques déployés par le Royaume du Maroc en vue de parvenir à une solution réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara, dans un esprit de réalisme et de compromis et conformément aux résolutions des Nations-Unies.

En marge de la réunion ministérielle de @coalition M. Nasser Bourita s’est entretenu, aujourd’hui à Marrakech, avec le ministre serbe des Affaires Etrangères, M. Nikola Selaković. pic.twitter.com/AmBK5m7gYW — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 11, 2022

S’agissant de la question de Kosovo et Metohija, le Maroc soutient l’intégrité territoriale et la souveraineté de la République de Serbie dans ses frontières reconnues internationalement, ainsi que le dialogue entre Belgrade et Pristina, sous les auspices de l’Union européenne, indique le communiqué.

Les deux ministres se sont, d’autre part, félicités de la convergence des vues des deux pays au sujet des questions d’intérêt commun, aux niveaux régional et international.