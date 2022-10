Dans son rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a mis en exergue la qualité de la coopération entre les autorités marocaines et la MINURSO au Sahara marocain.

Le plus haut responsable onusien a particulièrement tenu à remercier le gouvernement marocain pour sa pleine coopération sur les questions liées à la Covid-19, rapportant que les Forces armées royales et le ministère de la Santé ont continué à fournir au personnel militaire et civil de la MINURSO les vaccinations anti-Covid.

Guterres a également mis en relief la pleine coopération et la communication continue au niveau stratégique entre la MINURSO et les Forces armées royales, y compris à travers les nombreuses visites du Commandant de la force de la MINURSO et du Commandant de la Force par intérim au quartier général FAR, entre novembre 2021 et août 2022.

Le Secrétaire général de l’ONU s’est, en outre, félicité de la liberté de mouvement exercée par la MINURSO au Sahara marocain, lui permettant de mettre en œuvre son mandat dans les meilleures conditions opérationnelles possibles.

Il a, par ailleurs, salué l’engagement renforcé du Maroc avec son Représentant spécial, Alexander Ivanko.