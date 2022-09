Le Soudan du Sud a déjugé la propagande véhiculée par l’Algérie et le polisario et rétablit la vérité sur sa position concernant la question du Sahara marocain.

La république du Soudan du Sud « reconnaît uniquement les Etats qui sont membres des Nations Unies », a indiqué le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mayiik Ayii Deng, dans une lettre officielle adressée au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et distribuée à New York.

Le Soudan du Sud, sous le leadership de son président Salva Kiir Mayardit, salue le roi Mohammed VI et « réaffirme sa détermination à renforcer davantage les relations entre les deux pays de manière à réaliser les intérêts de nos pays et peuples amis”, lit-on sur la lettre.