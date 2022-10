La Sierra Leone a appelé, à New York, à la reprise du processus des tables rondes au sujet de la question du Sahara marocain, tout en réitérant son soutien à l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume pour clore ce différend régional.

« Ma délégation appelle à la reprise du processus des tables rondes sous le même format et avec les mêmes participants », à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le polisario, et ce conformément à la résolution 2602 du Conseil de sécurité, a souligné la vice-ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, Mamadi Kamara, devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Elle a également exprimé le soutien de son pays au processus politique en cours mené sous l’égide exclusive des Nations Unies et aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et son Envoyé personnel pour le Sahara marocain, visant à parvenir à une solution durable et mutuellement acceptable à ce différend régional, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité adoptées depuis 2007.

La diplomate sierra-léonaise a, dans ce cadre, salué l’initiative marocaine d’autonomie en ce sens qu’elle constitue une base de compromis pour une solution durable à la question du Sahara marocain.

Mettant en avant la dynamique de développement socio-économique en cours dans les provinces du Sud à la faveur du nouveau modèle de développement lancé en 2015, la vice-ministre s’est félicitée de l’ouverture de consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla, qui contribuent à renforcer les opportunités socio-économiques dans la région du Sahara marocain.