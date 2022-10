Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU viennent de voter, cet après-midi à New York, la résolution 2654 qui renouvelle la mission de la Minurso. Voici ce qu’il faut retenir de ce nouveau texte:

Presque unanimité. Le plan d’autonomie, proposé en avril 2007, s’impose de plus en plus comme la solution la plus évidente, comme en témoigne le vote presque unanime de la résolution 2654. Seuls la Russie et le Kenya se sont abstenus.

Reprise des tables rondes. La nouvelle résolution exige la reprise des tables rondes avec la participation de toutes les parties prenantes, y compris et surtout l’Algérie. Le régime militaire d’Alger s’y est toujours opposé.

Détournement des aides humanitaires. La résolution renouvelle le mandat de la Minurso en mettant l’accent sur la situation déplorable des camps de Tindouf, marqués par “la malnutrition et les mauvais agissements ayant conduit à la réduction de 75 % des rations alimentaires du Programme alimentaire mondial (PAM)”.

Le Polisario épinglé. Les séparatistes gênent la mission de la Minurso. Le Polisario empêche le personnel de l’ONU d’accéder en toute sécurité à certaines de ses zones de déploiement, en vue d’effectuer les patrouilles nécessaires et d’opérer de manière sûre et fiable la logistique, la maintenance et le réapprovisionnement de ses « team-sites ».

Ce que pensent les abstentionnistes. Le Kenya et la Russie ont estimé que le projet de texte est déséquilibré et ont proposé plusieurs révisions. Ces deux pays voulaient entre autre un texte qui distingue entre les principaux protagonistes qui, selon eux, sont constitués d’un côté du Maroc et su Polisario et de l’autre, de l’Algérie et de la Mauritanie.

« Réaliste », un mot qui dérange Russes et kenyans. Un autre point ayant poussé la Russie a s’abstenir, c’est le terme « réaliste » utilisé dans la résolution. Ils estiment qu’il s’agit d’un terme employé par les pays qui soutiennent clairement le plan marocain d’autonomie des provinces du Sahara proposé par le Maroc.